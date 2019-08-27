Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

DÜNYA çapında çevreci kampanyalarıyla tanınan Mighty Earth sivil toplum kuruluşu yayınladığı bir raporda, Avrupa’da ‘yerli ürün’ olarak tanıtılan et ürünlerinin Güney Amerika’daki Amazonların yok oluşuna sebep olabileceğine yer verdi. Zira Amazon ormanları yangınlarının başladığı Brezilya, 2018’de yapılan 1,64 milyon tonluk ihracat ile dünyanın en büyük sığır eti üreticisi konumunda. Söz konusu sığır eti ihracatı sırasıyla en çok Hong Kong, Çin, Mısır ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Brezilyalı çiftçiler, sığırların otlaması için Amazon ormanları yakınlarındaki alanları temizliyor ve anız yakıyor. Diğer yandan Amazon ormanları yangınlarıyla ilgili olarak Finlandiya Maliye Bakanı 23 Ağustos Cuma günü, Brezilya’dan ithal edilen sığır etini yasaklamak üzere görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

SOYA ZEHİRLİYOR

Avrupa’da hayvan besininde kullanılan soya, Latin Amerika’daki Amazonları yok ediyor. Avrupa’da hayvan besininde kullanılan soya ihtiyacının büyük kısmı Latin Amerika’da bulunan Gran Chaco bölgesinden karşılanıyor. Çevreci örgüt Mighty Earth’ün çalışanları, Arjantin ve Paraguay’da soya üretilen alanlarda yerli halkla görüşmeler yaptıklarını ve soya üretiminin bölgedeki suyu ve hayvanları zehirlediğini ifade ediyor. Bir yerli; “Hayvanların ölmesi başımıza gelen en kötü şey değil, daha da kötüsünü gördük. Birçoğumuzun çocuğu hasta oldu. En küçüğüm henüz bir yaşında, içlerinde en çok acı çekeni o oldu” dedi.