İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5824
  • EURO
    18,3717
  • ALTIN
    1020.83
  • BIST100
    3426.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışmıştı: Karar verildi
Dünya

Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışmıştı: Karar verildi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bowie County bölgesinde, hamile kadını öldürüp bebeğini almaya çalışan kadın suçlu bulundu.

AA4 Ekim 2022 Salı 11:41 - Güncelleme:
Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışmıştı: Karar verildi
ABONE OL

Bowie County bölgesi jüri üyeleri, Ekim 2020'de, 21 yaşındaki hamile Reagan Michelle Simmons-Hancock'un doğmamış bebeğini almak isteyen ve Hancock'u öldüren Taylor Parker hakkında karara vardı.

Jüri üyeleri, üç hafta süren sorgulamaların ardından Parker'ı suçlu buldu.

Parker'ın avukatları, kaçırma olayının gerçekleşmediğini çünkü anne karnından alınmaya çalışılan bebeğin yaşamadığını savundu.

Öte yandan savcılar, bebeğin doğduğunda kalbinin attığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı aktarıldı.

Mahkemenin 12 Ekim'de başlayacak ceza kararı sürecinde, yargıçlar Parker'ın ölüm cezası almasını isteyebilir, jüri üyeleri ise şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesini tercih edebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.