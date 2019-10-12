Han’dan medyaya Keşmir tepkisi
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’ın Cammu Keşmir’de uyguladığı ablukanın dünya medyasında yer almamasını eleştirerek, “Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, Hint işgalindeki Keşmir’e sessiz kalmasına şaşırıyorum” değerlendirmesini yaptı.
Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Cammu Keşmir’i 900 bin askerle abluka altına aldığını belirtti. Yaklaşık 8 milyon insanın abluka altındaki Cammu Keşmir’de yaşadığını vurgulayan Han, “Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, uluslararası alanda tartışmalı bölge olmasına rağmen, 8 milyon insanı Hindistan tarafından 900 bin askerle işgal edilen Keşmir’deki insani krize sessiz kalmasına şaşırıyorum” ifadelerini kullandı.
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