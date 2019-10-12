Han’dan medyaya Keşmir tepkisi

Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Cammu Keşmir’i 900 bin askerle abluka altına aldığını belirtti. Yaklaşık 8 milyon insanın abluka altındaki Cammu Keşmir’de yaşadığını vurgulayan Han, “Uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken, uluslararası alanda tartışmalı bölge olmasına rağmen, 8 milyon insanı Hindistan tarafından 900 bin askerle işgal edilen Keşmir’deki insani krize sessiz kalmasına şaşırıyorum” ifadelerini kullandı.