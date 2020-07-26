Hanna kasırgasının vurduğu Teksas için sel uyarısı

AA 26 Temmuz 2020 Pazar 19:34 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 19:34

Atlantik kasırga sezonunun ilki olan Hanna, saatte 145 kilometre hızla kategori 1 seviyesinde Teksas'ın güneyine ulaştıktan sonra hız kaybederek tropik fırtınaya dönüştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın Teksas'ın güneyi ve Meksika'nın kuzeyine şiddetli yağmur bırakarak sele neden olabileceği, sel sularının ise yaklaşık yarım metre yükselebileceği uyarısı yaptı.

Eyaletin güneyinde 180 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenirken oteller ve okullar, sel baskınlarına karşı barınak olarak hazırlandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı ve hastane kapasitelerinin yetersiz kalmaya başladığı eyalette, Hanna kasırgasının da salgının daha fazla yayılmasınına neden olmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.