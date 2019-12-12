Hanoi’de raylar üzerinde hayat
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de, tren yolunun bir kısmı sokak aralarından geçiyor.
Trenler evlere neredeyse dokunarak geçerken insanların sakinliği ve duruma alışmışlığı şaşkınlık yaratıyor. Tren geçmediği zamanlarda sandalyeler kurup raylar üzerinde dostlarıyla muhabbet eden Vietnamlılar, tren geldiğinde yol verip, tren geçtiğinde yaşamlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Hanoi’nin tren geçen mahalleleri turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
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