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Dünya

Hapishaneye silahlı baskın! 800'den fazla mahkum firar etti

Kongo'nun Butembo şehrinde bulunan Kakwangura Hapishanesi isyancı grubun saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri ile isyancıların çatışması sonrası 874 mahkum firar etti.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Butembo'da bulunan Kakwangura Hapishanesi "Mai-Mai Kata Katanga" adlı isyancı grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda, isyancılar 874 tutuklunun bulunduğu hapishanenin muhafaza ve hücre kapılarını kırarak, 800'den fazla mahkumun kaçmasına yardım etti.

Saldırı sırasında "Mai-Mai Kata Katanga" üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis ve 1 isyancı hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri şehrin kuzeydoğusuna doğru kaçan mahkumları yakalamak için operasyon başlattı.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup "Mai-Mai Kata Katanga", ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

  • Mai-Mai Kata Katanga
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Kongo
  • firar

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