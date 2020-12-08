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Dünya

Harekete geçildi! Haydutlar hesap verecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ‘Black Shield' firması tarafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları gerekçesiyle BAE, Sudan ve Libya'dan 10 kişiye karşı bölgesel ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlandıklarını açıklandı.

İHA08 Aralık 2020 Salı 17:00 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 17:15
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ‘Black Shield’ arafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları gerekçesiyle BAE, Sudan ve Libya'dan 10 kişiye karşı bölgesel ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlandıklarını açıklandı. 

BAE'li şirket vasıtasıyla Sudan'da gençlere ülkede iş imkanı vaat ettiği, başvuranlara BAE'de yoğun askeri eğitim verdikten sonra gençleri zorla Libya'da desteklediği gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarına "savaşçı" olarak gönderdiği ortaya çıktı. Sudanlı gençler şirket tarafından dolandırıldıklarını ifade ederek, BAE ve Libya'da dava açmaya hazırlanıyor.

SUDAN GENÇLER İŞ VAADİYLE DOLANDIRILIYOR

Sudan vatandaşlarının hukuk müşaviri Omar El-Abed, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sudanlı gençlerin iş vaadiyle kandırılarak, Libya'da paralı asker gibi kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.El-Abed açıklamasında, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in de aralarında bulunduğu 10 kişiye insan kaçakçılığı açılacağını açıkladı. El-Abed, Birleşmiş Milletler yaptırım komisyonu ile temasa geçtiklerini söz konusu davaya dahil edilme sözü aldıklarını kaydererek, " Davaya ilişkin rapor 10 Ocak 2021'de yayınlanacak" dedi. Öte yandan, BAE'li "Black Shield" adlı şirkete Sudanlı mağdurlar tarafından bugüne kadar 412 kişi adına dava açıldığını açıklanmıştı.

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