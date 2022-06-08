Harekete geçildi! Topraklarını Rusya'ya katacaklar

TASS haber ajansının haberinde Rusya'nın kurduğu yönetimin yetkilisi Vladimir Rogov'un, "Zaporizhzhia'nın geleceğine halk karar verecek. Referandum bu sene içerisinde gerçekleştirilecek" ifadesi yer aldı.

Savaştan önce 1.6 milyon nüfusu bulunan bölgenin %60'ı Rusya'nın kontrolünde bulunurken, en büyük kenti Ukrayna'nın elinde.

Zaporizhzhia'nın yanı sıra Rusya'nın savaşın ilk günlerinde ele geçirdiği Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesinde kurulan Rus yönetim de Rusya'ya katılmak için referandum düzenlemeyi görüşüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayında işgali başlatırken Moskova'nın Ukrayna'da sadece "özel askeri operasyon" yürüttüğünü ve toprak almayı amaçlamadığı söylemişti. Kherson ya da Zaporizhzhia'nın Rusya'ya katılması için referandum düzenlenmesi ise Putin'in bu taahhüdüne ters düşecek.