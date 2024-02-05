İsrail ordu radyosu konuyla ilgili bir haber yayımladı.

Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığı belirtilen haberde, Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle Gantz adına görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Likud üyelerine, hükümet düşmeyecek şekilde Netanyahu'dan güvenoyunu çekmeyi başarırlarsa Ulusal Birlik Partisi'nde siyasi gelecekleriyle ilgilenileceğinin" söylendiği aktarılan haberde, Netanyahu'yu devirerek yerine Likud Partisi'nden başka bir adayın getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

LAPİD'DEN DESTEK SÖZÜ



İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek vereceğini açıkladı.

Lapid X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "lideri olduğu Gelecek Var Partisinin 24 milletvekilinin, bu bağlamda (Netanyahu'nun devrilmesi) atılacak herhangi bir adım lehine oy kullanacağını" dile getirdi.



Gantz'a yakın kişilerin Başbakanlık için Likud Partisi'nden farklı isimler önerdiği ancak Gantz'ı teklif etmedikleri belirtilen haberde, temel fikrin, belirli bir süre için üzerinde anlaşmaya varılan ve gelecekte Likud başkanlığına aday olmayacağına söz veren bir adayı seçmek olduğu ifade edildi.

İsrail'de son haftalarda erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapılırken Netanyahu, savaş zamanında seçim yapılması fikrini reddediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.