Tansiyon yükseldi... Hariri müdahale istedi

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hariri uluslararası toplumdan Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginliğin önüne geçilmesi için müdahale istedi

Lübnan Başbakanı Hariri, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginliğin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun müdahalesini istedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı gerginliğin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun müdahalesini istedi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Hariri, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği tanksavar saldırısı ve İsrail ordusunun buna verdiği karşılığı yakından takip ediyor.

Gelişmeler üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Emmanuel Bone ile telefonda görüşen Hariri, uluslararası toplumun ülkesinin güneyindeki gelişmelere müdahale etmesini istedi.

Ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) de, gerginliğin önüne geçmek üzere ilgili taraflarla temaslar kurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamıştı. İsrail, saldırıya karşılık atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğunu belirtti.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü ise yaptığı yazılı açıklamada, “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”nun, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

TANSİYON İSRAİL İHA'LARIYLA YÜKSELDİ

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

´Kız arkadaşıma neden baktın´ çatışması kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Papa asansörde mahsur kaldı

Papa asansörde mahsur kaldı

Hedef 500 milyon dolar

Hedef 500 milyon dolar

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı

Tansiyon yükseldi... Hariri müdahale istedi

Tansiyon yükseldi... Hariri müdahale istedi

Bölücü örgütün sözde istihbarat ve özel gücüne darbe

Bölücü örgütün sözde istihbarat ve özel gücüne darbe

Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini böyle verdi

Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini böyle verdi
 

POPÜLER HABERLER

´Kız arkadaşıma neden baktın´ çatışması kamerada

´Kız arkadaşıma neden baktın´ çatışması kamerada

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

ABD açıkladı! 'Kategori 4' seviyesine yükseldi

ABD açıkladı! 'Kategori 4' seviyesine yükseldi

Bu krallıkta dilenmek yasak!

Bu krallıkta dilenmek yasak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA