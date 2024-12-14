Hariri'den Suriye değerlendirmesi

Hariri'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski Lübnan Başbakanı, Baas rejiminin düşüşüyle, Suriyelilerin yeni bir dönemin kapılarını açtığını belirtti.

Esed rejiminin düşüşünü, "İşte o karanlık saatten beri beklediğim gün" şeklinde niteleyen Hariri, Suriyelilere hitaben "(Esed'in) Büyük hapishanesinden kurtarılan Şam'da, özgürlüğün sesinin haykırmanızı görmekten ne kadar da mutluyum." ifadesini kullandı.

Hariri, Suriyelilerin tüm renkleri ve farklılıklarıyla Esed'in düşüşünü "Suriye'nin düğün günü" olarak kutladığını dile getirerek, "Golan'ı az bir paraya satıp, kendisine para ödeyen veya kendi halkına karşı onu savunan herkese, kendini satan, yarım asırdan uzun süredir Filistin ticareti yapan rejim yıkıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Esed'in Suriye ve Arap dünyasına "ihanet etmesinin normal olduğunu" savunan Hariri, "Esed'in düşüşü, yönetimi tekeline alma ve ülke dışından güç kazanma anlayışıyla mezhepçiliği körüklemenin düşüşüdür. Diktatörün düşüşü, bireylere ve topluluklara adaletsizlik ve keyfilik gibi yaklaşımları devirmediği sürece hiçbir anlam ifade etmez." yorumunda bulundu.

Esed'in hatalarının tekrarlanmamasının Suriye ve halkının yeniden dirilişi olacağını vurgulayan Hariri, şöyle devam etti:

"Suriyelilerin ve devrimin öncülerinin bilinci, dünyayı hayrete düşürdü. Şiddeti ve intikamı reddeden yaklaşım ortaya koyarak devrimin gerçek yüzünü, dünyaya hoşgörü ve bilinçli olma modeli sunan Suriyelilerin hakikatini ortaya koydu. Bu, Arapların modern tarihinde gurur vesilesi, gelecek nesillere de ders niteliğinde olacaktır."

Hariri, Suriye'de elde edilenlerin korunması ve ülkeyi özgürlüğün olduğu bir yere dönüştürecek geçişin tamamlanması gerekliliğini tekrarladı.

"Suriye ve özgürlük acının ve umudun hikayesi, devrimin ilk çağrısıdır." diyen Hariri, Suriye halkının mücadelesine dikkati çekti.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.