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Dünya

Harkiv Valiliğine düzenlenen füze saldırısında 7 sivil öldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentinin valilik binasına düzenlediği füze saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 00:25 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:25
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Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun Harkiv'deki sivilleri ve sivil altyapıları acımasızca yok ettiğini belirtti.

Synyehubov, Rus güçlerin gün içerisinde Harkiv'deki konutlara, hastaneye, üniversiteye füze attığını, bunun savaş suçu olduğunu bildirdi.

Valilik binasına bu sabah gerçekleştirilen saldırıdan da bahseden Synyehubov, ilk belirlemelere göre saldırıda 7 sivilin öldüğünü, biri çocuk 24 kişinin yaralandığını kaydetti.

Synyehubov, Novo-Bavarskiy Caddesi'ndeki bir apartmanın Rus uçaklarının bombalaması sonucu tamamen yıkıldığını ve çok sayıda insanın enkaz altında kaldığını duyurdu.

Harkiv'de bu gece de saldırıların düzenlendiği, büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

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