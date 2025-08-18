İSTANBUL 30°C / 21°C
Dünya

Harkov'a Rus saldırısı: 1'i çocuk 3 ölü, 17 yaralı

18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:06
Harkov'a Rus saldırısı: 1'i çocuk 3 ölü, 17 yaralı
Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını sürdürürken, Rusya bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece saatlerinde Harkov kentine İHA ve balistik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yetkililer, saldırılarda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Synehubov, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği konusunda uyardı.

