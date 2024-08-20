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Dünya

Demokrat Parti Kongresi'nde duygusal anlar! Biden sahneye ağlayarak çıktı

ABD'nin Chicago kentinde gerçekleştirilen Demokrat Parti Kongresindeki konuşmasında Donald Trump'a yüklenen ve Kamala Harris'e tam destek isteyen ABD Başkanı Joe Biden sahnede duygusal anlar yaşadı.

Star Gazetesi20 Ağustos 2024 Salı 09:25 - Güncelleme:
Demokrat Parti Kongresi'nde duygusal anlar! Biden sahneye ağlayarak çıktı
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ABD Başkanı Biden, Chicago'da düzenlenen parti kongresinin ilk gününde yaptığı konuşmasında Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'a yüklenirken Demokrat seçmenlerden Harris'e ot vermelerini istedi.

"Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki başarılardan bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını dile getirdi.

SAHNEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Gecenin son konuşmasını yapmadan önce sahneye çıktığı esnada duygusal anlar yaşayan Biden göz yaşlarını tutamayarak kızı Ashley Biden'a sarıldı.

Salondaki partililer "Teşekkürler Joe" sloganları atarken, Biden ise destekçilerine "Amerika seni seviyorum" yanıtını verdi.

Demokratların adayı Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz da Başkan Biden'ı ayakta alkışladı.

51 dakika boyunca konuşan Biden "Başkanlığımın bitmesine beş ay kaldı ve yapacak çok işim var. Bunu başarmayı planlıyorum. Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın onuruydu. Bu işi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum" dedi.

Biden'ın yerel saatle 21:50'de konuşması planlanıyordu, ancak konuşma saati, Hillary Clinton ve Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez'in de aralarında bulunduğu konuşmacıların ayrıntılı açıklamaları nedeniyle ertelendi.

  • Biden
  • harris

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