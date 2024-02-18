Harris, Zelenski ile Almanya'da görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya ek yardım paketini onaylamamasının savaşın gidişatını nasıl etkileyeceğini sorması üzerine, Harris, kongrenin iki ayağı olan Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun paketi desteklediğini savundu.

Harris, bir başka gazetecinin konu üzerine "B planınız var mı?" sorusuna "Yalnızca A planı var." cevabını verdi.

Söz konusu paketin "hayati önem arz ettiğini" söyleyen Zelenski de ABD Kongresi'nin paketi kabul edeceğine inandıklarını ve aksi durumda izlenecek bir yol haritası oluşturmadıklarını ifade etti.

Zelenski, görüşmede bu yıl İsviçre'de düzenlenecek Küresel Barış Zirvesi'nde ele alınacak konuları değerlendirdiklerini, zirvenin ana başlıkları arasında da Rusya'ya ait varlıkların dondurulması ve kullanılmasının olacağını aktardı.