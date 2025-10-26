İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Harris'ten 2028 başkanlık seçimleri için adaylık sinyali
Dünya

Harris'ten 2028 başkanlık seçimleri için adaylık sinyali

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.

AA26 Ekim 2025 Pazar 11:52 - Güncelleme:
Harris'ten 2028 başkanlık seçimleri için adaylık sinyali
ABONE OL

Harris, BBC'ye verdiği röportajda gelecek seçimlerde aday olma potansiyeline ve Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Henüz bitmedim." ifadesini kullanan Harris, bir gün "muhtemelen" ABD Başkanı olabileceğini söyledi.

Harris, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bazı başkanlık kararnamelerine yönelik eleştirilerinin yer aldığı kitabında, Trump'ın "koruyucu sınırlarının olmamasına" ilişkin sözlerine de açıklık getirdi. Bu bağlamda Harris, New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkındaki davaları hatırlattı.

Harris, Trump'ın Adalet Bakanlığını silah haline getirdiğini söyleyerek, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip. Bir şakaya bile tahammül edemedi ve bu yüzden neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.