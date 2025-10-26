Harris'ten 2028 başkanlık seçimleri için adaylık sinyali

Harris, BBC'ye verdiği röportajda gelecek seçimlerde aday olma potansiyeline ve Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Henüz bitmedim." ifadesini kullanan Harris, bir gün "muhtemelen" ABD Başkanı olabileceğini söyledi.

Harris, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bazı başkanlık kararnamelerine yönelik eleştirilerinin yer aldığı kitabında, Trump'ın "koruyucu sınırlarının olmamasına" ilişkin sözlerine de açıklık getirdi. Bu bağlamda Harris, New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkındaki davaları hatırlattı.



Harris, Trump'ın Adalet Bakanlığını silah haline getirdiğini söyleyerek, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip. Bir şakaya bile tahammül edemedi ve bu yüzden neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktı." ifadelerini kullandı.