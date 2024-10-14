Harris'ten Gazze açıklaması: İnsani yardım akışının sağlanması için İsrail'e seslendi

Harris, WFP açıklamasına ilişkin X hesabında yaptığı paylaşımda, "BM, yaklaşık iki haftadır Gazze'nin kuzeyine gıda girmediğini bildirdi. İsrail, ihtiyaç sahiplerine yardım akışını kolaylaştırmak için acilen daha fazlasını yapmalı." ifadesine yer verdi.

Bölgedeki sivillerin korunması, gıda, su ve tıbbi hizmetlere erişimlerinin sağlanmasına yönelik ihtiyaca işaret eden Harris, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

WFP tarafından 12 Ekim'de yayımlanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyine açılan ana geçişlerin kapatıldığı ve 1 Ekim'den beri bölgeye hiçbir gıda yardımının girmediği bildirilmişti. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki gıda dağıtım noktaları, mutfak ve fırınların hava saldırıları ve tahliye emirleri gibi faktörlerden dolayı kapanmak zorunda kaldığı belirtilmişti.