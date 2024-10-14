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Dünya

Harris'ten Gazze açıklaması: İnsani yardım akışının sağlanması için İsrail'e seslendi

ABD Başkan adayı Kamala Harris, Gazze'ye yönelik insani yardımların durduğuna dikkat çekerek İsrail'e çağrıda bulundu. BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 1 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaşmadığını bildiren açıklamasına atıfta bulunan Harris, uluslararası insancıl hukuk kurallarının da hatırlatıldığı bir paylaşım yaptı.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Harris'ten Gazze açıklaması: İnsani yardım akışının sağlanması için İsrail'e seslendi
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Harris, WFP açıklamasına ilişkin X hesabında yaptığı paylaşımda, "BM, yaklaşık iki haftadır Gazze'nin kuzeyine gıda girmediğini bildirdi. İsrail, ihtiyaç sahiplerine yardım akışını kolaylaştırmak için acilen daha fazlasını yapmalı." ifadesine yer verdi.

Bölgedeki sivillerin korunması, gıda, su ve tıbbi hizmetlere erişimlerinin sağlanmasına yönelik ihtiyaca işaret eden Harris, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

WFP tarafından 12 Ekim'de yayımlanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyine açılan ana geçişlerin kapatıldığı ve 1 Ekim'den beri bölgeye hiçbir gıda yardımının girmediği bildirilmişti. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki gıda dağıtım noktaları, mutfak ve fırınların hava saldırıları ve tahliye emirleri gibi faktörlerden dolayı kapanmak zorunda kaldığı belirtilmişti.

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