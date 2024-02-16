İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8389
  • EURO
    33,204
  • ALTIN
    1993.16
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yaşanan cinayette Putin'i suçladı: Gaddarlığının bir başka işareti
Dünya

Yaşanan cinayette Putin'i suçladı: Gaddarlığının bir başka işareti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, 'Eğer bu doğrulanırsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak.' dedi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 19:43 - Güncelleme:
Yaşanan cinayette Putin'i suçladı: Gaddarlığının bir başka işareti
ABONE OL

CNN'in haberine göre Harris, transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuştu.

Navalnıy'ın ölümünü "korkunç bir haber" olarak nitelendiren Harris, "Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım, Rusya sorumludur." ifadesini kullandı.

Harris, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin, "Eğer bu doğrulanırsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı, Putin'in, Ukrayna'daki savaşını "tam bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Rusya'ya herhangi bir toprak bırakmanın sonuçlarının olacağına işaret eden Harris, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Harris, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarih bize bir ipucu sunuyor. Eğer bir saldırgan, komşusunu işgal ederken seyirci kalırsak saldırgan devam edecektir. Putin, söz konusu olduğunda bu, tüm Avrupa'nın tehdit altında olduğu anlamına gelir. Rusya'ya ağır sonuçlar dayatmakta başarısız olursak dünyanın dört bir yanındaki diğer otoriterler cesaretlenecektir."

- Julija Navalnıy'dan tepki

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden Aleksey Navalnıy'ın eşi Julija Navalnıy, 60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Haber gerçekten doğruysa o zaman bu noktada şunu söylemek isterim: (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve onun için çalışan herkes, etrafındaki herkes, dostları, bilmelerini isterim ki cezasız kalmayacaklar. Ülkemize yaptıkları için, aileme yaptıkları için, eşime yaptıkları için cezalandırılacaklar. Hesap verecekler ve o gün yakında gelecek."

  • ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris
  • putin
  • navalnıy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.