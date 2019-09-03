Harry Potter’a büyü yasağı!

Rahip Dan Reehill gönderdiği e-postada, kitaplarda geçen büyü ve sihirlerin, kötü ruhların çağrılmasına sebep olduğunu ve çocukları bundan korumak için böyle bir karar aldığını açıkladı. Bugüne kadar Vatikan’dan Harry Potter romanlarını yasaklayan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 2002 yılında da Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanlığı, “İslam’a aykırı olduğu gerekçesiyle” Harry Potter kitaplarının okullarda yasaklama kararı almıştı. Çocukları büyücülüğe teşvik ettiği iddia edilen hikayenin yazarı J.K Rowling konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu iddialara gülüyorum. Binlerce çocukla tanıştım ve bugüne kadar cadı veya büyücü olmak istediğini söyleyen bir tane çocuk görmedim” diyerek kitaplarla ilgili yapılan yorumları saçma bulduğunu söylemişti.