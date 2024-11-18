Hartum'da bir camiye düzenlenen bombardımanda 5 kişi yaşamını yitirdi

Hartum Eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, "İsyancı milisler (HDK), dün akşam namazı sırasında Umdurman'ın Kereri mahallesindeki bir camide ibadet edenleri bombaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDK'nin topçu bombardımanında 5 sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin ağır yaralandığı ve bunların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

YETERSİZ BESLENME

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, Hartum'un güneyindeki Beşair Hastanesinde tedavi gören hastalarının yüzde 16'sının çocuk olduğu ifade edildi.

Sudan'ın Cezira eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 450'ye yükseldi 19 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Hartum'da 4 bin 186 kadın ve çocuğun "yetersiz beslenme" nedeniyle hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada, bunların 1559'unun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yetersiz beslenme vaka sayılarının her geçen gün arttığı ve çatışmalardan en çok çocukların etkilendiği vurgulandı.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.