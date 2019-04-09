Hartum'daki gösterilerde 4 günde 21 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın başkenti Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin yaralandığı belirtildi.

Komite, yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğuna işaret ederek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.