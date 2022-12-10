Hasanov ''Kardeş Yumruğu'' tatbikatını değerlendirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda Türkiye ve Azerbaycan ordularının gerçekleştirdiği "Kardeş Yumruğu" tatbikatının da analiz edildiği belirtilerek, Bakü, Astara, Cebrayil ve İmişli bölgelerini kapsayan tatbikatta belirlenen görevlerin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.



Savunma Bakanı Hasanov da tatbikata ilişkin, "Bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanmasında Kardeş Yumruğu tatbikatının rolü büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 5-6 Aralık'ta Azerbaycan'da "Kardeş Yumruğu" ismi verilen ortak tatbikat düzenlemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kuvvet komutanlarıyla Azerbaycan'a gelerek tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmişti.