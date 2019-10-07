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Haşdi Şabi Başkanı Feyyad: Devleti yıkma girişiminde bulunanlara karşı savaşacağız

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, ülkede devam eden gösterilere ilişkin, 'Devleti yıkma girişiminde bulunanlara karşı savaşacağız.' dedi.

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Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Feyyad, "Devleti yıkma girişiminde bulunanlara karşı savaşacağız. Uğruna kan dökerek ve kurbanlar vererek inşa ettiğimiz anayasayı savunacağız." diye konuştu.

Irak Silahlı Kuvvetlerinin her türlü siyasi anlaşmazlıktan uzak olduğunu, siyasetle bir ilgisi bulunmadığını ve yalnızca anayasa ve devleti korumaya çalıştığını ifade eden Feyyad, şunları kaydetti:

"Yapılacak soruşturmalar neticesinde gösterilerdeki öldürme ve şiddet olaylarının arkasında kimlerin bulunduğu ortaya çıkarılacak. Hiç kimsenin halkımızın güvenliğini kastetmesine izin vermeyeceğiz."

Feyyad son olarak ülkedeki gösterileri provoke edenlerin arkasında kimlerin bulunduğunu ve Irak'ı hedef alan bir planın söz konusu olduğunu bildiklerini ifade etti. Iraklı yetkili bu konuda herhangi bir ülke ismi zikretmekten ise kaçındı.

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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