Haşdi Şabi grubu, Irak-Suriye sınırında saha çalışması yapmak isteyen ABD askerlerine geçit vermedi

Haşdi Şabi Operasyon Komutanı Kasım Maslah, Haşdi Şabi askerlerinin Irak-Suriye sınırında saha çalışması yapmak isteyen ABD askerlerine engel olduklarını duyurdu.

Kasım Maslah, Irak merkezli Rudaw’a yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Haşdi Şabi güçlerinin güvenliklerini tehdit ettiğini ve gizli kalması gereken "noktaları" ifşa ettiğini belirterek, ABD askerlerinin daha sonra üslerine geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.