Dünya

Haseke'de gerilim tırmandı! Terör örgütü YPG 23 sivili alıkoydu

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçleri karşılayan bölge halkından 23 kişi, terör örgütü YPG tarafından alıkonuldu.

AA3 Şubat 2026 Salı 09:37 - Güncelleme:
Haseke'de gerilim tırmandı! Terör örgütü YPG 23 sivili alıkoydu
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin dün Haseke kentine girişini karşılayarak sevinç gösterileri düzenleyen bölge halkından 23 kişi, terör örgütü YPG tarafından alıkonuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, terör örgütü YPG, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait konvoyun Haseke'ye girişini karşılayan çok sayıda kişiyi alıkoydu.

Haseke kent merkezinde 21, Rümeylan ilçesinde 1, Mabede beldesinde 1 olmak üzere bölge sakinlerinden 23 kişinin terör örgütü YPG tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında dün Haseke kent merkezine girmişti.

Bölge halkı, YPG'nin ilan ettiği sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara çıkarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerini karşılamış ve sevinç gösterileri düzenlemişti.

  • Suriye İçişleri Bakanlığı
  • YPG alıkoyma
  • Bölge halkı

