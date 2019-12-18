'Hasmane tutum ilişkimizi bozar'

18.12.2019 01:37 - Güncelleme: 18.12.2019 01:37

ABD Senatosu sözde Ermeni soykırımı kararının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Kongrede onaylanan 2020 savunma bütçesi tasarısında Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının sevkiyatı yasaklanıyor. Tasarı Türk Akımı ve Rusya’nın Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırım uygulanmasını da içeriyor. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak tasarıya sert tepki gösterdi. Tasarının “Hasmane unsurlar” içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.”