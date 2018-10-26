Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Haspel, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Türkiye ziyareti hakkında Trump'ı bilgilendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi ziyaret eden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, Haspel'in, Türkiye'den dönüşünde bu sabah Trump'a bulguları ve görüşmeleri hakkında brifing verdiğini söyledi.

CIA Direktörü Haspel, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine salı günü Türkiye'ye gelmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

Kadınlara köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme-seçilme hakkının tanınması - Tarihte bugün 26 Ekim 1933

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA