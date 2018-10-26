Haspel, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Türkiye ziyareti hakkında Trump'ı bilgilendirdi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi ziyaret eden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.