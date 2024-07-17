ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD mevcut Başkanı ve adayı Joe Biden ABD basınına adaylığıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

YARIŞTAN ÇEKİLME SİNYALİ

ABD basınından yer alan habere göre; Sağlık durumuyla çeşitli teorilerin ortaya atıldığı Biden doktorların sağlık durumunun elverişsiz olduğunu söylemesi halinde başkanlık yarışında kalma kararını yeniden değerlendireceğini söyledi.

Ayrıca adaylığı için üstünde baskı olan Biden, geçtiğimiz ay gerçekleşen ve yaşı ve zihinsel keskinliğiyle ilgili yeni soruları gündeme getiren tartışmanın ardından Demokratların adaylıktan çekilmesi için artan çağrılarına karşı direnmişti.

O zamandan beri doktorların hala göreve hazır olduğuna dair görüşlerini işaret ederek kendisini defalarca savunmuştu.

Öte yandan Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, Şubat ayında yıllık bir muayenenin ardından Biden'ın "başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formda, sağlıklı, aktif, güçlü, 81 yaşında bir erkek" olduğunu yazmıştı.