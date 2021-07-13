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Dünya

Hastanede 5 yakını yanarak öldü... İsyan ederek korkunç gerçeği açıkladı

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede 5 yakınını kaybeden Udey Cabiri, 'Hastanede yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz?' dedi.

AA13 Temmuz 2021 Salı 18:31 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 18:31
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Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Zikar'da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde amcasının oğlu ile 4 çocuğunun çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkilileri ihmalden sorumlu tutan Cabiri, "Tüm sorumluluğu ihmalden dolayı merkezi ve yerel hükümete yüklüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Zikar Sağlık Dairesi Başkanı ve hastanede çalışan doktorların da ihmalinin söz konusu olduğunu aktaran Cabiri, şunları kaydetti:

"Bu bir organize suçtur. Nasiriye'nin neden bu kadar acı çektiğini bilmiyoruz. Kovid-19 hastalarına ayrılan bölüm tenekeden inşa edilmiş. Bu hastanede acil bölümü ve yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz?"

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısı 28 artarak 92'ye yükselmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti.

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