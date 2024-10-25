Hastaneyi hedef alan soykırımcı İsrail oksijen tankını vurdu: Çok sayıda çocuk şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 385. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN KEMAL ADVAN HASTANESİ'NDE OKSİJEN TANKINI VURDU

Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde oksijen tankını hedef alması sonucu yaralı çocuklar arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Eid Sabbah, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nde İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra 160 yaralı ile 200 sağlık ve idari personelin bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusunun dün geceden beri hastaneyi hedef aldığına dikkati çeken Sabbah, "İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri buldozerler gece saatlerinde hastanenin yakınına geldi. Daha sonra kısa sürede çekildiler ve sonra da Dünya Sağlık Örgütü ekipleri gelerek 40 hastayı tahliye etti." dedi.

Hastanede elektrik jeneratörünü çalıştırmak ve ilk yardımda bulunmak için yakıtın bulunmadığına dikkati çeken Sabbah, DSÖ ekiplerinin ayrılmasının ardından İsrail ordusunun hastaneyi kuşattığını belirtti.

Sabbah, "Saat 03.00'da İsrail ordusu hastaneyi kuşatma altına aldı. Hastanenin içinde ve çevresinde hareket eden her şeye ateş açtılar. Yoğun bakımdaki çocukların ve solunum cihazına bağlı hastaların bulunduğu kısma oksijen sağlayan tek oksijen tankını vurdular. Oksijenin kesilmesi sonucu ölen çocuklar oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesi avlusuna baskın düzenlediğine vurgu yapan Sabbah, "Hastanedeki yaralılar ve sağlık personeli de dahil herkesin hastane avlusunda toplanmasını istedi. Kadınlarla erkekleri arayıp arama yaptılar." diye konuştu.

Sabbah, "Meslektaşlarımızın akıbeti nedir bilmiyoruz onlarla iletişimimiz kesildi." şeklinde konuştu.

İsrail saldırısına ilişkin Sabbah, "Bu kapsamlı suç, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastaneye karşı işlenmiş bir suçtur. Çalışan bir ambulans, hizmet veren bir hastane kalmadı. Herhangi bir yaralı sağlık hizmet alabileceği bir yer bulamaz." dedi.

Uluslararası kurum ve kuruluşlara seslenen Sabbah, İsrail saldırısının durdurulması gerekliliğine vurgu yaparak, hastanedeki sağlık çalışanları ve hastalara koruma sağlanması çağrısı yaptı.

- "HASTANEDEKİ DURUM TAM ANLAMIYLA FELAKET"



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi içinde olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun, hasta, sağlık personeli ve yerinden edilen Filistinlilerden oluşan yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

"Hastanenin içindeki durum tam anlamıyla felaket" ifadesi kullanılan açıklamada, hastanedeki yaralı ve hastaların kurtarılabilmesi için ilaç ve tıbbi malzeme sağlanması istendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde oksijen tankını hedef alması sonucu yaralı çocuklar arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10'u çocuk 38 Filistinli yaşamını yitirdi.

İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in Ulusal Başkanı Declan Kearney, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için henüz gerekli desteği vermemiş Avrupa ülkelerine, İrlanda'nın liderlik edebileceğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10'u çocuk 28 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda birçok sağlık görevlisi yaralandı

İsrail ordusu, Gazze'ye girmeye çalışan Fanatik Yahudileri engellediğini öne sürdü

03:12 Ürdün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı hava saldırılarını şiddetle kınadı.

00:58 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinde, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in devam eden katliamlarını kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.

00:12 Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Türkiye ve Birleşmiş Milletler'i (BM) hedef almasının sürpriz olmadığını, bölgesel barışın önündeki en büyük engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi olduğunu bildirdi.

00:10 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 Filistinli yaralandı.

00:05 Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği katliam ve zorla yerinden etme politikasına karşı uluslararası toplumun sessizliğini kınarken ABD'nin Tel Aviv'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Hamas ayrıca Arap ve İslam dünyasına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, "Nazi işgalinin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçunu durdurmak ve Siyonist savaş suçluları ile onların destekçilerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmak için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli şehit oldu, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.