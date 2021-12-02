Hastasının yanlış ayağını kesen doktora para cezası

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 01:28 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 01:28

Linz Bölge Mahkemesi, ağır ihmalde bulunarak hastasına bedensel zarar vermekle suçlanan 43 yaşındaki doktor hakkında süren davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, geçen mayıs ayında her iki bacağında rahatsızlığı olan hastanın sol bacağı yerine sağ bacağını ameliyat ederek kesen doktorun, bu tür büyük operasyonlarda gösterilmesi gereken hassasiyeti göstermediğini, bu nedenle 2 bin 700 avro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Büyük bir hata yaptığı kabul eden doktor, savunmasında "ağır ihmalde bulunduğu" suçlamalarına itiraz ederek, kendisinin dışında operasyona girenlerin de durumu fark etmediğini, yaşananın "insan hatası" olduğunu söyledi.

Mahkeme ayrıca, mahkemenin son celsesinden önce hayatını kaybeden hastanın dul eşine de 5 bin avro ödenmesine hükmetti.

Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz kentindeki bir hastanede her iki bacağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki hastanın sol bacağı yerine sağ bacağı kesilmiş, operasyonun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bandajların sökülmesiyle yapılan büyük hata fark edilmişti.

Bunun üzerine hastanın yakınları, ameliyatı gerçekleştiren doktoru dava etmişti.