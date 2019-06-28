Halep’te gözaltına alındıktan sonra 2 yıl hücrede tutulan Avlar, falaka, askıda elektrik, cinsel saldırı gibi işkencelere maruz kaldı. Hücredeki karanlık günlerinin ardından müebbet hapis cezasına çarptırılarak Sednaya Cezaevi’ne götürülen Avlar’a, burada da askerler tarafından işkence edildi. Siyasi mahkumlarla bir arada kalan Avlar, “Ölüm çok ucuz bir hale gelmişti. Ölen o kadar çoktu ki günde bir iki defa gelip cesetleri taşıyacak askeri görevlilere ihtiyaç duyuldu. Yemek getirip mahkumların önüne koyuyorlardı ancak yemeleri yasaktı. Mahkum 3-4 gün o yemeye bakarak aç kalıyordu. Sonra asker yemeği yere veya tuvalete dökerek yemelerini istiyordu. Açlıktan ölüm artmıştı. Ayrıca doktorlar da işkence yapmaya başlamıştı. Hastaları teşhis edip işkenceyle öldürmeye başladılar.

ERDOĞAN İÇİN İŞKENCE

AVLAR, Türk olduğu için kendisine yapılan işkencenin de arttığına dikkati çekerek, “Bana ‘Erdoğan’ın köpeği’ diye seslenirlerdi. Tutuklandığımda Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Cumhurbaşkanı olduğunu bile bilmiyordum” dedi.