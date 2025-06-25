İsveç Parlamentosu, hükümetin 2025 Bahar Bütçe Değişikliğini onayladı. Bu bütçe, İsveç devletinin Peru ile 12 adet Saab JAS 39 Gripen E/F çok amaçlı savaş uçağının satışı için bir hükümetler arası anlaşmaya girmesine yetki veriyor.

Peru Savunma Bakanlığı ve Fuerza Aérea del Perú (FAP), mevcut Mirage 2000P ve MiG-29 filolarını 24 yeni savaş uçağı satın alarak değiştirmeyi planlıyor. Bunlar, her biri 12 uçaktan oluşan iki aşamada tedarik edilecek. İlk parti, Banco de la Nación'dan alınan 2 milyar dolarlık krediyle finanse edildi ve halihazırda 2025 ulusal bütçesine dahil edildi; ikinci parti ise 1,5 milyar dolarlık tahsis edilmiş bütçeyle 2026 için planlandı.

GRİPEN, RAFALE VE F-16 BLOCK 70 İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR

Resmi açıklamalara göre, lojistik ve operasyonel tutarlılığı sağlamak için her iki parti için de aynı üretici seçilecek. Gripen E/F, Dassault Rafale F4 ve Lockheed Martin F-16 Block 70 ile birlikte değerlendiriliyor. Henüz bir sözleşme imzalanmadı ve nihai seçim süreci devam ediyor. FAP, değerlendirmenin teknik, operasyonel, ekonomik ve lojistik kriterleri içerdiğini ve nihai onayın Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere birden fazla seviyeden geçmesi gerektiğini doğruladı.

YETKİLİLERLE ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saab, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak Lima'da Perulu yetkililerle birden fazla toplantı gerçekleştirdi. 10 Haziran 2025'te, Klas Forsman, Christer Olsson ve Ewa Nowaczewska dahil Saab yöneticileri, Savunma Bakanlığı'nda Endüstriyel ve Sosyal Telafiler Direktörü olan Víctor Pomar ile bir araya geldi. Ertesi gün, Saab'ın Latin Amerika Satış Başkanı Andrés Vélez, yaklaşık iki saat boyunca FAP Komutanı General Carlos Chávez Cateriano ile bir araya geldi. Görüşmeler, endüstriyel işbirliği ve kısmi teknoloji transferi içeren Saab'ın önerdiği telafi paketine odaklandı. Saab'ın, devlete ait tersane SIMA ile CB90 sınıfı hızlı devriye botlarının ortak üretimi de dahil olmak üzere Peru'da bu tür düzenlemeler yapma geçmişi var. Son anlaşma, Oskar Nordlund gibi Saab teknik personelinin daha önce Peru'da genişletilmiş destek için görevlendirildiği Chimbote'de beşinci CB90 gemisinin son montajı için Docksta Tersanesi'nden bir Sökme Kiti içeriyor.

4.5 NESİL BİR SAVAŞ UÇAĞI OLARAK GRİPEN

Gripen E/F , Raven ES-05 AESA radarı, General Electric F414G motoru, elektronik harp takımı ve modüler aviyonik sistemi ile donatılmış 4.5 nesil bir savaş uçağıdır. Teknik özellikleri arasında 16.500 kg maksimum kalkış ağırlığı, 1.303 km muharebe yarıçapı, 4.000 km feribot menzili ve Mach 2 azami hızı bulunmaktadır. Uçak, kalkış için 500 m ve iniş için 600 m gereksinimleri ile kısa kalkış ve iniş kabiliyetlerine sahiptir. Meteor, IRIS-T, Sidewinder AIM-9X, Taurus KEPD 350, AGM-65 Maverick ve GBU ve Mk-80 serisinin güdümlü bombaları dahil olmak üzere çok çeşitli hava-hava ve hava-yüzey mühimmatlarıyla uyumludur. Uçak ayrıca 27 mm Mauser BK27 topuyla donatılmıştır. Saab, platformu hava üstünlüğü, yer saldırısı ve keşif görevleri gerçekleştirebilecek şekilde pazarlıyor. Öncelikli olarak Brezilya için geliştirilen iki koltuklu Gripen F varyantı geliştirilme aşamasındadır ve henüz ilk uçuşunu gerçekleştirmemiştir.

TEKLİF SAVAŞ UÇAĞINI VE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İÇERİYOR

Lima'daki SITDEF 2025 sergisi sırasında Saab, Brezilya işaretlerine sahip Gripen E'nin tam ölçekli bir kopyasını sundu ve operasyonel gösteri için bir uçuş simülatörü deneyimi sundu. Sergide ayrıca RBS 70NG kısa menzilli hava savunma sistemi, Giraffe 1X ve Sea Giraffe radarları ve Saab'ın hava trafik yönetimi çözümleri de yer aldı. Saab yetkilileri, Peru'ya teklif edilen paketin hem uçağı hem de ek savunma sistemlerini içerdiğini belirtti, ancak belirli hava savunma ekipmanı türleri kamuya açıklanmadı.

TESLİMAT ZAMAN ÇİZELGESİ 24 AY OLARAK TAHMİN EDİLİYOR

Kolombiya medyasına göre Saab, birim başına 110 ila 120 milyon dolar arasında bir fiyat teklif ederken, Rafale ve F-16 tekliflerinin uçak başına 170 ila 240 milyon dolar arasında değiştiği bildiriliyor. Saab'ın teslimat zaman çizelgesi 24 ay olarak tahmin edilirken, rakipleri 60 ay önerdi. Peru, sözleşmeyi kazanan şirketin 23 Temmuz 2026'ya kadar statik veya operasyonel gösteri için iki uçak sağlayabilmesini talep etti. Saab bu zaman çizelgesini karşılayıp karşılayamayacağını kamuoyuna açıklamadı. Haziran 2025 sonu itibarıyla Peru hükümeti bir tedarikçi seçmedi ve değerlendirme süreci devam ediyor. Gripen E/F seçilirse Peru, Brezilya ve Kolombiya'nın ardından bu tipi işleten üçüncü Latin Amerika ülkesi olacak ve potansiyel olarak eğitim, bakım ve lojistik için gelecekte bölgesel iş birliğine girebilir.