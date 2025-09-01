General Atomics ortaklığıyla geliştirilen YFQ-42 A, ilk test uçuşunu tamamladı. YFQ-42 A, ABD'nin mürettebatlı beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak şekilde tasarlandı. Uygun maliyetli, modüler ve hızlı üretilebilir yapısıyla, ABD'nin hava üstünlüğünü geleceğe taşımada kilit rol üstlenecek.

"REKOR SÜREDE BAŞARI"

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

"CCA, rekor bir sürede konseptten uçuş aşamasına geçti. Bu, engelleri kaldırıp savaşçılarla uyum içinde çalıştığımızda hızlıca savaş kabiliyeti kazanabileceğimizin kanıtı."

YFQ-42 A'NIN OPERASYONEL DENEMELERİ SÜRÜYOR

Proje kapsamında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde bağımsız testler yürütülürken, Nevada'daki Nellis Hava Üssü'nde operasyonel denemeler sürüyor. YFQ-42 A'nın savaş ortamına hızlıca entegre edilmesi hedefleniyor.

YFQ-42 A İÇİN 2026 KARARI

ABD Savunma Bakanlığı, CCA kapsamında Anduril Industries ve General Atomics tarafından geliştirilen prototipler arasından 2026 mali yılında üretim kararını verecek.