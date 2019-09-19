Hava kirliliği anne karnını da zehirledi
Belçika'da yapılan bir araştırma hava kirliliğinin anne karnında da etkili olduğunu ortaya koydu.
Hamileler üzerinde yapılan incelemede plasentalarda kirli hava partikülleri bulundu. Bu durumda anne karnındaki bebeklerin doğrudan trafik ve fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan kirliliğe maruz kaldığı tespit edildi. Hamilelerin özellikle işlek caddelerden uzak durması uyarısında bulunan uzmanlar, bebeğin tüm organlarının oluşum aşamasında meydana gelebilecek hasarın ömür boyu sürebileceğini vurguladı.
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