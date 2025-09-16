Yabancı basında Rusya üretimi gelişmiş Su-34 savaş uçakları hakkında dikkat çeken bir gelişme aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'na yeni bir parti Su-34 avcı-bombardıman uçağı teslim edildi. Bu teslimat, devam eden Devlet Silahlanma Programı'nın bir parçası olup, yetkililerin Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne (VKS) düzenli yeni uçak akışı sağlama hedefini yansıttığı, son teslimatın, yılın başlarında teslim edilen birkaç partinin ardından geldiği ifade edildi.

SU-34'LER TÜM TESTLERİ TAMAMLADI

Savaş uçağı, mürettebata resmen teslim edilmeden önce tüm yer ve uçuş testlerini tamamladı. Bir VKS pilotu, Su-34'ün farklı tipteki silahlarla, gece gündüz, her türlü hava koşulunda geniş bir yelpazede görev yürütme kabiliyetinin altını çizdi. Bu çok yönlülük, onu Rus hava operasyonları için önemli bir varlık haline getiriyor. UAC, içinde bulunduğumuz ayı, teslim edilen uçak sayısı açısından rekor olarak nitelendirdi ve bu da üretim temposunun korunduğunun, hatta güçlendirildiğinin bir göstergesi.

Resmi açıklamalara göre, Rusya her çeyrekte birkaç parti teslim ediyor ve bu da hem operasyonel kayıpları telafi etmek hem de mevcut birlikleri güçlendirmek amacıyla yılda birkaç düzine uçak üretildiğini gösteriyor.

KANAT UÇLARINA MONTE EDİLMİŞ RADAR UYARI ALICILARI MEVCUT

NATO tarafından "Fullback" olarak adlandırılan Su-34, Su-27 Flanker'dan türetilen ve Su-24'ün yerini almak üzere geliştirilen çift motorlu bir uçaktır. Yan yana iki mürettebat üyesini barındıran titanyum zırhlı bir kokpit ile donatılmıştır ve bu, uzun görevler sırasında korumayı ve ergonomiyi iyileştirir. İki AL-31F turbofan motoruyla güçlendirilen uçak, Mach 1.8 hıza ve 4.000 kilometre menzile ulaşabilir ve uçuş sırasında yakıt ikmali kabiliyetine sahiptir; bu da arka üslerden uzakta operasyonlara olanak tanır.

Aviyonik paketi, aynı anda havadaki hedefleri takip edebilen ve yeri haritalayabilen B-004 pasif faz dizili radarı içerir. Bu radar, Platan elektro-optik hedefleme sistemi ve GLONASS ile entegre bir navigasyon sistemi tarafından desteklenir. Kendini korumak için, kanat uçlarına monte edilmiş radar uyarı alıcıları ve modern karadan havaya füze sistemlerini bozmak üzere tasarlanmış Sorbtsiya-S elektronik karşı tedbir kapsülleri taşır.

ÇEŞİTLİ SİLAHLARI TAŞIYABİLİYOR

Uçağın 12 sabit noktası, ona çok çeşitli silah taşıma kapasitesi sağlıyor. 30 mm GSh-30-1 topuyla donatılmış olan uçak, öz savunma için R-73, R-27 ve RVV-AE gibi hava-hava füzelerinin yanı sıra Kh-29, Kh-31 ve Kh-59 gibi hava-kara füzeleri ve KAB-500 ve KAB-1500 gibi güdümlü bombalar da taşıyabiliyor.

Gemi savar görevleri için Su-34, büyük yüzey gemilerini tehdit etmek üzere tasarlanmış süpersonik 3M-80EA füzesiyle donatılabilir. Bu esneklik, uçağın derin saldırı görevlerinde, düşman hava savunmasının bastırılmasında, taktiksel bombalama ve keşif operasyonlarında kullanılmasını sağlıyor.

ÇATIŞMA BÖLGESİNDE YOĞUN OLARAK KULLANILIYOR

Su-34, operasyonel olarak Ukrayna'da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Şubat 2022'den bu yana, kritik altyapılara ve Ukrayna askeri mevzilerine karşı genellikle hassas güdümlü mühimmatlar kullanarak uzun menzilli bombalama görevleri yürütmek üzere birçok cephede konuşlandırıldı.

Çatışmalarda birkaç uçak kaybedildi, ancak Moskova bu kayıpları üretim hatlarından yeni teslimatlarla telafi ediyor ve bu da son iki yılda gözlemlenen hız artışını açıklıyor. Rus yetkililer, Ukrayna'nın yoğun hava savunma ağının yarattığı zorluklara rağmen platformun güvenilirliğini vurgulamaya devam ediyor.

TESLİMATLAR DÜNYAYA ÖNEMLİ BİR MESAJ VERİYOR

Kremlin için Su-34, hem operasyonel bir varlık hem de stratejik bir sinyal görevi görerek hava harekâtının önemli bir bileşeni olmaya devam ediyor. Teslim edilen her yeni uçak, VKS için yalnızca ek bir kaynak değil, aynı zamanda rakiplere ve uluslararası topluma Rusya'nın taktik bombardıman filosunun sağlam kaldığı ve yenilenmeye devam ettiği mesajını da temsil ediyor.

Aynı zamanda, bu üretim temposunun savaş alanındaki zayiatla başa çıkıp çıkamayacağı ve uzun vadeli operasyonel talebi karşılayıp karşılayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak şimdilik Su-34, hem teknik bir başarı hem de Moskova'nın askeri stratejisinin merkezinde taarruz havacılığını sürdürme kararlılığının bir sembolü olarak öne çıkıyor.