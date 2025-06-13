İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattı ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.

AZAL UÇUŞLARI İPTAL OLDU

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL) Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarının, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

AZAL'dan yapılan açıklamada, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Tahran, Tel Aviv ve Dubai yönündeki uçuşların iptal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın, bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik nedeniyle alındığı belirtildi.

ÜRDÜN HAVA SAHASI KAPATILDI

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, İsrail'in İran'a saldırısının ardından, bölgedeki gerilim nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, "Bölgede yaşanan askeri gerilim kaynaklı oluşabilecek riskler nedeniyle, ülke hava sahasının geçici olarak kapatılması ve tüm gelen, giden ve ülke üzerinden geçen uçuşların askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

Açıklamada, kararın uluslararası sivil havacılık güvenliği anlaşmaları doğrultusundaki sözleşmelere uygun olarak alındığı vurgulandı.

Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu tedbirin yolcu ve uçuş güvenliğini korumaya yönelik önleyici bir adım olduğunu belirterek, gelişmelere ve risk değerlendirmelerine göre kararın yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Ayrıca hava yolu şirketlerine, yolcular ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli duyuruların yapılacağı kaydedildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.