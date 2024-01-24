Hava sahasını kullanma izni çıkmadı! Alman Bakanı taşıyan uçak bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attı

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Berlin'den Cibuti'ye hareket eden Dışişleri Bakanı Baerbock'u taşıyan uçağın, Eritre hava sahasını kullanım izni alamayınca güzergahını değiştirerek Cidde'ye indiği ifade edildi.

Uçağın kaptan pilotu, "Tüm çabalarımıza rağmen Eritre'den uçuş izni alamadık." ifadesini kullandı.



Haberde, Eritre Dışişleri Bakanlığında elektrik kesintisi olduğu için gerekli uçuş izninin alınamadığı ileri sürülerek, uçuş esnasında izin geleceği beklentisiyle uçağın bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attığı aktarıldı.

Hava sahası kullanım izninin kalkıştan önce yapıldığı ancak izin gelmemesine rağmen uçuş sırasında gelebileceği beklentisiyle hareket edildiği kaydedildi.

Baerbock'un yakıt ikmalinden sonra seyahatine devam edip etmeyeceği ya da Berlin'e dönüp dönmeyeceği netlik kazanmadı.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Cibuti, Sudan ve Kenya'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.

