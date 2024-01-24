İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2382
  • EURO
    33,0023
  • ALTIN
    1959.81
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hava sahasını kullanma izni çıkmadı! Alman Bakanı taşıyan uçak bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attı
Dünya

Hava sahasını kullanma izni çıkmadı! Alman Bakanı taşıyan uçak bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetini taşıyan uçağın, Eritre'den hava sahasını kullanma izni alamadığı için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine indiği bildirildi. Uçuş esnasında izin geleceği beklentisiyle uçağın bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attığı aktarıldı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Hava sahasını kullanma izni çıkmadı! Alman Bakanı taşıyan uçak bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attı
ABONE OL

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Berlin'den Cibuti'ye hareket eden Dışişleri Bakanı Baerbock'u taşıyan uçağın, Eritre hava sahasını kullanım izni alamayınca güzergahını değiştirerek Cidde'ye indiği ifade edildi.

Uçağın kaptan pilotu, "Tüm çabalarımıza rağmen Eritre'den uçuş izni alamadık." ifadesini kullandı.

Haberde, Eritre Dışişleri Bakanlığında elektrik kesintisi olduğu için gerekli uçuş izninin alınamadığı ileri sürülerek, uçuş esnasında izin geleceği beklentisiyle uçağın bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attığı aktarıldı.

Hava sahası kullanım izninin kalkıştan önce yapıldığı ancak izin gelmemesine rağmen uçuş sırasında gelebileceği beklentisiyle hareket edildiği kaydedildi.

Baerbock'un yakıt ikmalinden sonra seyahatine devam edip etmeyeceği ya da Berlin'e dönüp dönmeyeceği netlik kazanmadı.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Cibuti, Sudan ve Kenya'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.

  • Almanya
  • Dışişleri Bakanı Baerbock
  • Eritre

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.