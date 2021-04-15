Hava savunma sistemi Patriot füzelerini vurdular!

Reuters 15 Nisan 2021 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:08

Yemen'de İran ile birlikte hareket eden Husiler, Suudi Arabistan'ın güney kenti Cizan'daki hedeflere insansız hava aracı ve füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladılar.



Husilerin sözcüsü Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait bir rafineri ilie hava savunma sistemi Patriot füzelerine ait bir yapıyı vurduklarını ve rafineride yangın çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan Patriot'lara yönelik saldırı veya rafineride yangın meydana gelip gelmediği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Ancak Yemen'de Husilerle savaşan Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon dün gece dört insansız hava aracı ile beş füzeye havada karşılık verdiğini ve imha edilen füze ile araç parçalarının Cizan'dkai üniversiteye düşerek sınırlı bir yangın başlattığını açıkladı.