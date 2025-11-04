Bakü'deki askeri geçit töreni hazırlıklarına ait sızdırılan görüntüler, Azerbaycan'ın Çin'in yeni HQ-9BE uzun menzilli hava savunma sisteminin dördüncü alıcısı olduğunu gösteriyor.

Azerbaycan'dan önce bu sistemi Fas, Pakistan ve Mısır da kullandı. Sistemin görünümü, en az bir bataryanın sunum ve olası konuşlandırma için hazır olduğunu gösteriyor. Bu sistemlerin, Azerbaycan'ın S-300PMU-2 ünitelerinin yerini alması veya onları tamamlaması, angajman menzilini genişletmesi ve ülkenin uzun menzilli hava savunmasını güçlendirmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA HAVA HEDEFİ ENGELLEYEBİLİYOR

FD-2000 olarak da bilinen HQ-9BE, Çin'in HQ-9 hava savunma sisteminin en yeni ihraç modeli olup, uçaklar, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve 1.000 kilometreye kadar menzile sahip taktik balistik füzeler dahil olmak üzere çok sayıda hava hedefini engellemek üzere tasarlanmıştır.

HQ-9 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

250 kilometreye kadar operasyonel menzile, 5 ila 260 kilometre arasında eğik önleme menziline ve 50 kilometrelik uçuş tavanına sahiptir. Füzenin hızı Mach 4'ü aşmakta olup, hassasiyet için yarı aktif radar güdümlü güdüm ve veri bağlantısı güncellemeleri kullanılmaktadır.

Her fırlatıcı, aynı anda 8 hedefe kadar engellemek için 16 füzeye rehberlik edebilir. HQ-9BE, karmaşık elektronik ortamlarda kesintisiz operasyon sağlayan güçlü bir anti-parazit kabiliyetine sahiptir. Sistem ayrıca, daha geniş savunma ağları içinde hem bir önleme aracı hem de bir koordinasyon platformu görevi görerek entegre çok katmanlı bir hava savunma sistemi oluşturmak için diğer hava savunma silahlarını komuta ve kontrol edebilir.

Hava savunma sistemi HQ-9BE'nin kısa sürede dört ülke tarafından benimsenmesi, Çin'in üst düzey füze sistemlerindeki artan ihracat etkisini yansıtıyor. Fas, Pakistan, Mısır ve şimdi de Azerbaycan, onu çok katmanlı hava savunma yapılarının üst katmanı olarak ulusal ağlara entegre etti.

S-300 VE PATRİOT'TAN ESİNLENEN TASARIM ÖĞELERİYLE BİRLEŞİYOR

Sistemin iki aşamalı katı yakıtlı füzesi, Mach 4+ performansı, 50 km angajman tavanı ve 260 km maksimum eğik menzili, operasyonel kapsamını belirliyor. Standart bir atış ünitesi, komuta, radar, güç kaynağı ve hızlı konuşlandırma ve yeniden konuşlandırma yeteneğine sahip fırlatma araçlarını içerir.

HQ-9BE, Çin radar ve güdüm teknolojilerini, hem Rus S-300 hem de Amerikan Patriot'larından esinlenen tasarım öğeleriyle birleştiriyor. Sistem henüz muharebede kullanılmamış olsa da, genişleyen operatör listesi, geniş performans parametreleri ve alay düzeyindeki 1,5 milyar dolara yakın fiyatı, Batılı tedarikçilere bağımlı olmadan güvenilir, uzun menzilli hava savunması arayan devletler arasında artan kabul gördüğünü gösteriyor.