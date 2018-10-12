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Belçika'da yanlışlıkla ateş açılan F-16 savaş uçakları enkaza dönüştü

Belçika'da teknisyenlerin hangarda bir jetin bakımını yaptığı sırada silah sesleri duyuldu, peşinden şiddetli patlamalar gerçekleşti.

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Belçika'daki Florennes Hava Üssü'nde yanlışlıkla ateş açılan F-16 savaş uçakları enkaza dönüştü.
 
Teknisyenlerin hangarda bir jetin bakımını yaptığı sırada, silah sesleri duyuldu.
 
Hemen ardından da kulakları sağır eden bir patlama oldu.
 
Mermilerin isabet ettiği bir F-16 savaş uçağı yanarken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. İkinci uçak ise, kısmen hasar aldı.
 
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Florennes Hava Üssü, patlamalarda iki kişinin yaralandığını duyurdu.
 
(Milliyet)

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