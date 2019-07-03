Yeniden kullanmaya başladılar! Resmen açıklandı

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Hava yolu şirketleri İran hava sahasını yeniden kullanmaya başladı

ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülmesinin ardından güzergahlarını değiştiren yabancı hava yolu şirketlerinin İran hava sahasını yeniden kullanmaya başladığı belirtildi.

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İran Havalimanları ve Hava Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü Siyavuş Emirmukri, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkenin hava sahasının yabancı hava yolu şirketleri tarafından yeniden kullanılmaya başlandığını söyledi.

İran hava sahasından normal şartlarda günlük ortalama 800 ila 850 uçağın geçtiğini aktaran Mukri, ABD Federal Havacılık İdaresinin İran hava sahasının kullanılmaması yönündeki açıklamasının ardından bu sayısının 40 uçağa indiğini ifade etti.

Bugünlerde şartların yeniden normale döndüğünü ve uçak sayısının 840'ı geçtiğini kaydeden Emirmukri, hava sahalarının güvenli olduğunu ve gelişmelerin de bunu doğruladığını savundu.

Emirmukri, İran rotasının hava yolu şirketleri için daha ekonomik olması nedeniyle de şartların normale döndüğünü sözlerine ekledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesinin ardından 21 Haziran'da Basra Körfezi ve Umman Körfezinin İran kontrolündeki hava sahasında Amerikan havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirdiğini açıklamıştı.

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