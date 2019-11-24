16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Havada dehşet! Uçağın motoru alev alınca... İşte o anlar

Hindistan Deniz Kuvvetleri´ne ait savaş uçağının motoru havadayken alev aldı. Kaptan ve yardımcı pilotlar, fırlatma koltuğu ile atlayarak kurtuldu. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 16 Kasım´da meydana geldi. Hindistan Deniz Kuvvetleri´ne ait Mikoyan MiG-29K tipi savaş uçağının motoru, Goa eyaletindeki Vasco Da Gama kenti üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada, teknik arıza sonucu alev aldı. Uçağın kaptan ve yardımcı pilotları, fırlatma koltuğu ile kurtuldu. Yerel medya, kaptan pilotun, düşüşe geçen uçağın yönünü yerleşim yerlerinin dışına doğru çevirdiğini ve yardımcı pilot ile birlikte uçaktan atladıklarını duyurdu.
 
Hindistan Savunma Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada,  "Bir eğitim görevi sırasında, Dabolim'deki INS Hansa'dan ayrıldıktan sonra MiG-29K eğitim uçağının motoru, teknik arıza nedeniyle alev aldı. Pilotlar Kaptan M. Sheokhand ve Teğmen Cdr. Deepak Yadav güvenli bir şekilde fırlatma koltuğu ile kurtuldu" denildi.

Havada dehşet! Uçağın motoru alev alınca... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Defacto

Defacto

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü
 

POPÜLER HABERLER

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA