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Dünya

Havada kırmızı alarm! Çin'e ait askeri uçak, Japonya hava sahasına girdi

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait Y-9 tipi uçağın 26 Ağustos'ta Japonya hava sahasına girdiğini duyurdu.

DHA27 Ağustos 2024 Salı 11:14 - Güncelleme:
Havada kırmızı alarm! Çin'e ait askeri uçak, Japonya hava sahasına girdi
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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Ağustos 2024 Pazartesi günü, Çin ordusuna ait bir Y-9 istihbarat toplama uçağının yaklaşık 11:29 ile 11:31 saatleri arasında Nagasaki Eyaletindeki Oshima Adaları açıklarında Japon karasuları üzerindeki hava sahasını ihlal ettiği teyit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ayrıca, "Bunun üzerine Öz Savunma Kuvvetleri, Batı Hava Savunma Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları kalkış yapmış, bildirimler ve uyarılar yayınlamak da dahil olmak üzere diğer önlemleri almıştır" ifadeleri kullanıldı.

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