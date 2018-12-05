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Rusya'da Sibirya Hava Yolları'na ait bir uçağının kliması bozuldu

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tolmachevo Havalimanı'ndan kalkan Sibirya Hava Yolları uçağının kliması bozuldu.

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Kliması bozulan uçakta kabin ısısı önce dondurucu seviyeye düştü ve ardından 50 dereceye yükseldi.
 
Aşırı ısı sebebiyle kabindeki yolcular fenalık geçirdi. Uçaktaki yolcular yaşadıkları tecrübeyi sauna deneyimi olarak niteledi.
 
Acil iniş yapmaya gerek duymadı
 
Kaptan pilot kabin ısısının 50 dereceye yükselmesinin herhangi bir soruna yol açmayacağını ve uçağı acil olarak indirmeye gerek olmadığını duyurdu.
 
2 yolcunun tansiyonu yükseldi
 
Aşırı ısı sebebiyle tansiyonu yükselen iki kadın uçağın nispeten daha serin olan personel odasına götürüldü.
 
Uçak sağ salim iniş gerçekleştirdi. Olaya dair görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
 
Rusya Soruşturma Komitesi yaşanan arıza sebebiyle soruşturma başlattı.
 
(CNN)

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