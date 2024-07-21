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Dünya

Havada tehlikeli gerilim! Bombardıman uçaklarına 2 jetli önlem

Rusya, Barents Denizi üzerinde ABD'ye ait 2 adet B-52H bombardıman uçağı tespit etmeleri üzerine 2 adet savaş uçağı kaldırdıklarını bildirdi.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Havada tehlikeli gerilim! Bombardıman uçaklarına 2 jetli önlem
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçlarının, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve devlet sınırının ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçaklarının mürettebatı, hava hedefinin ABD Hava Kuvvetlerine ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçakları yaklaşırken, Amerikan stratejik bombardıman uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü." ifadelerine yer verildi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE TAM OLARAK UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Rus uçaklarının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçaklarının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun olarak gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

  • rusya
  • bombardıman uçağı
  • B-52H
  • Mig-29
  • Mig-31

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