Havadaki uçağın kapısını açmak isteyen yolcuyu koltuğuna bağlayarak durdurabildiler

Tayland’ın başkenti Bangkok’tan Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden bir yolcu uçağında fazla alkol aldığı iddia edilen bir kişi, uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Diğer yolcular tarafından koltuğuna bağlanan sarhoş yolcu, 4 saat boyunca eli kolu bağlı uçtu.

Rus basınında yer alan habere göre, iki şişe içki içtiği iddia edilen yolcunun bir süre sonra agresifleşerek etrafındakilere bağırmaya başladığı ve uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı belirtildi.

Koltuğuna bağlandıktan sonra ağlamaya başladığı söylenen yolcunun, “Ellerim bağlandı, nefes alamıyorum.” dediği aktarıldı.

Kabin ekibinin sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almadığı aktarılan yolcunun, kabin ekibi ve diğer yolcuların iş birliğiyle koltuğuna bağlandığı ve uçağın güvenli bir şekilde Moskova’ya inmesinin ardından polise teslim edildiği bildirildi.