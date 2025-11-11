İSTANBUL 19°C / 12°C
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
  Havalimanında faciadan dönüldü: 18 yolcu yaralı
Dünya

Havalimanında faciadan dönüldü: 18 yolcu yaralı

ABD'de havalimanı terminalinde yolcu taşıyan aracın yaptığı kazada 18 kişi yaralandı.

AA11 Kasım 2025 Salı 09:47 - Güncelleme:
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda (IAD) yolcu taşıyan aracın terminal binası peronuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

The Hill'in haberine göre, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda terminal binaları arasında yolcu taşımak için kullanılan araç, kenetlenmesi gereken binanın peronuna çarptı.

Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi yetkilisi Crystal Nosal, kazanın ardından yolcuların kurtarma personeli tarafından muayene edildiğini belirtti.

Nosal, "hayati tehlikesi bulunmayan" 18 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

