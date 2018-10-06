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Yeni Zelanda'da teneke kutularda 98,99 dolara hava satılıyor

Yeni Zelanda'da Kiwiana adlı şirket teneke kutularda 'Saf Taze Yeni Zelanda Havası' satıyor. Nefes maskelerinin de bulunduğu hava kutularının fiyatı ise 98,99 dolar.

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Yeni Zelanda'nın Uluslararası Auckland Havalimanı'nda gümrüksüz satış mağazalarında dört teneke kutudan oluşan "Saf Taze Yeni Zelanda Havası" 98,99 dolara satılıyor.
 
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Yeni Zelandalı gazeteci Damien Christie tarafından paylaşılan paketin fotoğrafında havanın 20 dolar indirimde olduğu gözüküyor. Christie Twitter'da paylaştığı mesajında "Benimle dalga geçiyorsunuz sanırım. Ayrıca 98 dolar, şirin küçük bir hediye de değil" dedi.
 
Christie'nin paylaştığı bu görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı bu durumu "Kapitalizmin zirvesi" olarak niteledi.
 
NEFES MASKELERİ DE BULUNUYOR
 
Yeni Zelanda'da Kiwiana isimli bir şirket tarafından üretilen hava kutularının tepesinde nefes maskeleri de var. Kiwiana adlı şirketin ürettiği ürünün üstünde "Yeni Zelanda'nın Güney Okyanus'taki eşsiz konumu, Kiwiana havasının hiçbir toprak parçası üstünden geçmeden Yeni Zelanda'nın Alplerinden bu şişelere dolduğu anlamına geliyor" yazıyor.

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