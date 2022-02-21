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Dünya

Havayolları şirketlerinden Ukrayna kararı

Birçok havayolu şirketi, Ukrayna'da artan savaş riski sebebiyle seferlerini askıya aldığını duyurdu.

IHA21 Şubat 2022 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:11
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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, ulaşımı da etkilemeye başladı.

Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa başta olmak üzere, Scandinavian Airlines (SAS), Austrian Airlines ve Swiss International Air Lines gibi firmalar da 21-28 Şubat tarihleri arasındaki Ukrayna seferlerini askıya aldığını duyurdu. Uçuşların devam edip etmeyeceği ise Şubat sonunda ülkenin genel durumuna göre değerlendirilecek.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yolcuların mağdur olmaması için iptal edilen uçuşların yerine Ukraine International Airlines'a (UIA) ait uçakların gerekli seferleri düzenleyeceği belirtildi.

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